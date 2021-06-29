Україна, Нідерланди, Бельгія, Австралія і Малайзія об'єдналися, щоб домогтися притягнення Росії до відповідальності у справі МН17, - посол Ченцов

П'ять країн-учасниць групи з розслідування падіння "Боїнга" рейсу MH17 в 2014 році на Донбасі наполягають не тільки на притягненні до відповідальності винних фізичних осіб, а й Російської Федерації як держави.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" повідомив надзвичайний та повноважний посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що з 2014 року найбільш активно ведуть розслідування п'ять країн — Україна, Нідерланди, Бельгія, Австралія і Малайзія, вони створили спільну групу з розслідування.

"Вони відпрацьовували різні опції, як забезпечити притягнення до відповідальності тих, хто збив "Боїнг". І перша опція — створити спеціальний трибунал під егідою Ради безпеки ООН, і була підготовлена відповідна резолюція, і вона отримала загальне схвалення. Єдина країна, яка ветувала цю резолюцію, була Російська Федерація", — розповів Ченцов.

Після цього країни сконцентрувалися на двох варіантах розгляду справи.

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"Створення гібридного трибуналу цими п'ятьма країнами (такі прецеденти були в історії) або передача справи в національну юрисдикцію. Врешті, визначили, що під час цих переговорів буде застосовуватися національна юрисдикція Нідерландів", — додав посол.

Тема збитого "Боїнга" рейсу MH17 фігурує в кейсах кількох судових процесів. Наприклад, справа розглядається Окружним судом Гааги, і його мета — встановити винних у трагедії саме фізичних осіб.

"Що є предметом розгляду суду в Нідерландах — це залучення до відповідальності осіб, винних за збиття MH17, фізичних осіб", — сказав Ченцов.

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Але крім цього в Нідерландах Україна переслідує Російську Федерацію як державу в Міжнародному суді ООН на підставі відповідної міжнародної Конвенції щодо запобігання фінансування тероризму, додав посол.

"Крім того, є судовий процес в Страсбурзі, й дві справи, які були ініційовані Україною і Нідерландами, вони зараз об'єднані в одну", — продовжив він.

Ченцов акцентував, що в Нідерландах і влада, і громадськість приділяють велику увагу розслідуванню і судовим процесам у справі про збитий "Боїнг".

"Безумовно, це одне з найважливіших питань на порядку денному в Нідерландах. І не тільки раз на рік в липні проводяться заходи, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Це питання постійно на порядку денному і парламенту, і уряду, дуже інтенсивно ведеться міжнародне співробітництво", — констатував посол.

"Крім цих п'яти країн, які я вже згадав, всі країни, громадяни яких загинули в катастрофі, усі беруть активну участь. Зокрема, фінансова участь в розслідуванні теж забезпечується цими країнами. Тобто це — глобальні заходи щодо притягнення до відповідальності як фізичних осіб, так і Російської Федерації як держави", — резюмував Ченцов.