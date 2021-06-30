Україна перемогла Швецію з рахунком 2:1 і виходить у чвертьфінал Євро-2020. ВIДЕО

В 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України з футболу перемогла збірну Швеції. Наша команда вперше виходить до чвертьфіналу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Рахунок у матчі на 26 хвилині відкрили українці, гол на рахунку Зінченка. На 42 хвилині шведи відігралися завдяки удару Форсберга і рикошету.

В основний час виявити переможця не вдалося, команди продовжили боротьбу за вихід в 1/4 фіналу Євро в екстратаймі.

На 121 хвилині Довбик головою з флангу забив гол у ворота супротивника.

Таким чином, Україна виходить у чвертьфінал Євро. Найближчої суботи, 3 липня, наша збірна зустрінеться на полі зі збірною Англії.