Україна перемогла Швецію з рахунком 2:1 і виходить у чвертьфінал Євро-2020. ВIДЕО
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В 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України з футболу перемогла збірну Швеції. Наша команда вперше виходить до чвертьфіналу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
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Рахунок у матчі на 26 хвилині відкрили українці, гол на рахунку Зінченка. На 42 хвилині шведи відігралися завдяки удару Форсберга і рикошету.
В основний час виявити переможця не вдалося, команди продовжили боротьбу за вихід в 1/4 фіналу Євро в екстратаймі.
На 121 хвилині Довбик головою з флангу забив гол у ворота супротивника.
Таким чином, Україна виходить у чвертьфінал Євро. Найближчої суботи, 3 липня, наша збірна зустрінеться на полі зі збірною Англії.