Зеленський про футбол: Хлопці, respect. Слава Україні!

Президент України Володимир Зеленський привітав футбольну збірну з виходом до чвертьфіналу Євро-2020.

Свої почуття після завершення матчу президент висловив у Твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Та-а-ак, це перемога-а-а! Ми в 1/4 Євро!!! Неймовірна напруга, шалена "заруба" в екстра-таймі та феєрична розв’язка на 121-й хвилині. Це було нереально круто! Хлопці, respect – ви справжні бійці! Бєсєдіну – здоров'я. Слава Україні!" - написав Зеленський.

У фейсбуку глава держави знайшов більше простору для вираження своїх думок і почуттів.

"Сьогодні не було вас і нас. Сьогодні були МИ. Україна! Команда, що налічує понад 40 мільйонів. Від Ужгорода до Луганська. Від Чернігова до Сімферополя. Команда – Україна! Яка показує характер, міць, яка б’ється, терпить болючі удари та біль, але встає і дає здачі! Україна, яка ПЕРЕМАГАЄ!!!" - написав Зеленський.

"І всі ми чудово знаємо, що це означає. Тільки одне. Слава Україні!!!" - додав він.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, збірна України перемогла збірну Швеції з рахунком 2:1 і вперше вийшла в 1/4 Євро. Найближчої суботи, 3 липня, наші спортсмени зустрінуться на полі зі збірною Англії.