Шевченко: План, який ми вибрали, спрацював

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував перемогу в 1/8 фіналу Євро-2020 над Швецією (2:1).

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

"Вирішили трохи убезпечити наші фланги. Попросили дуже багато працювати півзахисників, перебудували трохи позицію Ярмоленка. Намагалися контролювати гру, не завжди виходило, але команда повністю виконала мою установку. Ми не поспішали, ми переводили м'яч з флангу на фланг, так ми і забили перший гол.

У нас немає проблем з нестандартними рішеннями. Ми знали, як команда буде грати з перших хвилин. Знали, хто може її посилити. Той план, що ми вибрали, – спрацював.

Наступний матч в Італії. Які відчуття? Буде важкий матч. Знаємо, з ким граємо. Є час порадіти, а завтра летимо в Рим і починаємо підготовку", - сказав Шевченко.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, збірна України обіграла Швецію 2:1 в матчі 1/8 фіналу Євро-2020.