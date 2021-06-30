Новини

Шевченко: План, який ми вибрали, спрацював

21 73265
Шевченко: План, який ми вибрали, спрацював
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував перемогу в 1/8 фіналу Євро-2020 над Швецією (2:1).

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

"Вирішили трохи убезпечити наші фланги. Попросили дуже багато працювати півзахисників, перебудували трохи позицію Ярмоленка. Намагалися контролювати гру, не завжди виходило, але команда повністю виконала мою установку. Ми не поспішали, ми переводили м'яч з флангу на фланг, так ми і забили перший гол.

У нас немає проблем з нестандартними рішеннями. Ми знали, як команда буде грати з перших хвилин. Знали, хто може її посилити. Той план, що ми вибрали, – спрацював.

Наступний матч в Італії. Які відчуття? Буде важкий матч. Знаємо, з ким граємо. Є час порадіти, а завтра летимо в Рим і починаємо підготовку", - сказав Шевченко.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, збірна України обіграла Швецію 2:1 в матчі 1/8 фіналу Євро-2020.

Автор: Наталя Джума

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Kozak Slovak
    Наслідком виконання вболівальниками відомого хіта : "Путін - )(уйло" є те, що в Московії не транслюють ігри за участю збірної України. Став лайк, хто за те, щоб в Москві не показали фінал чемпіонату.
  • irenka ko
    План забористий! Нам сподобався!
  • Olia Prokofieva
    Не знаю, як ми зіграємо далі, але те, що ми вже втерли носа кацапам - поза всяким сумнівом. І да, Путін таки *****)
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини