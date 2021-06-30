Навчання Sea Breeze-2021 спрямовані на підтримання стабільності й безпеки в регіоні Чорного моря, в них немає нічого провокативного, - Пентагон

Масштабні навчання Sea Breeze-2021 не мають провокативного характеру і спрямовані на підтримання стабільності й безпеки в регіоні Чорного моря.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на брифінгу в Пентагоні заявив представник міністерства оборони США Джон Кірбі.

"Військово-морські навчання в міжнародних водах не мають нічого провокативного", - сказав Кірбі, коментуючи початок Sea Breeze-2021.

Він наголосив, що таку позицію чітко визначили представники командування американських ВМС, і це ще раз підтверджує міністерство оборони США.

"Ці багаторічні навчання продовжують підтримувати безпеку й стабільність завдяки взаємодії з нашими союзниками та партнерами по НАТО в регіоні Чорного моря", - наголосив представник Пентагону.

Він уточнив, що цього тижня маневри будуть спрямовані на інтеграцію сил, а також перевірку "динамічних морських можливостей учасників".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія на тлі навчань Sea Breeze тестувала ППО в окупованому Криму

Як повідомлялося, 28 червня в Чорному морі розпочалися військово-морські навчання Sea Breeze-2021, організовані спільно ВМС України та Шостим оперативним флотом ВМС США. Вони мають на меті підвищити рівень взаємосумісності підрозділів ВМС України і США, а також держав-партнерів НАТО під час виконання спільних завдань з підтримання морської регіональної безпеки та забезпечення миру й стабільності в Чорноморському регіоні.

Цьогорічні навчання, які стали наймасштабнішими за більш як 20 років, триватимуть до 10 липня. У них беруть участь представники 31 держави, приблизно 30 кораблів і катерів, до 30 літаків і вертольотів.