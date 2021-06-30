Українські воїни засобами РЕБ подавили ворожий БПЛА на Донбасі. За добу - 4 порушення режиму "тиші", бойових втрат немає

Минулої доби, 29 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані пресцентру ОС.

Так, біля Невельського та Красногорівки противник застосовував міномети 120-мм калібру.

Неподалік Луганського ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

На Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ.

Повідомляється, що на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

За даними відомства, станом на 7:00 ранку 30 червня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Також дивіться: Біля Невельського і Красногорівки російські терористи стріляли з 120-мм мінометів, від початку доби 3 порушення. Безпілотник противника подавлено на Луганщині, - ООС. ВIДЕО

Неподалік Золотого-4 противник застосував ручні протитанкові гранатомети, а поблизу Новоселівки ворог відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік населеного пункту Новгородське російські окупанти здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-мм калібру.

"Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

"Використовуючи координаційний механізм, українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовослужбовцями", - додали в пресслужбі Міноборони.