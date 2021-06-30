Через негоду знеструмлено 24 населені пункти в Київській і Сумській областях, - ДСНС

В Україні через негоду знеструмлено 24 населені пункти у двох областях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС. "Станом на 7:00 30 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 24 населені пункти у 2 областях (Київська – 16 та Сумська – 8)", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго. Дивіться також: Негода в Запоріжжі: буря повалила дерева, зливи затопили вулиці. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума