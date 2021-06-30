Конфлікт на дорозі на Львівщині: водій Toyota вистрілив в обличчя пасажиру Hyundai

На Львівщині затримано водія Toyota Camry, який під час конфлікту на дорозі поранив зі зброї пасажира іншого автомобіля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

"28 червня на оперативну лінію "102" надійшло повідомлення від медиків про те, що до них по допомогу звернувся 37-річний мешканець одного із сіл Золочівського району. Лікарі діагностували в пацієнта поранення обличчя – лівої щоки.

Також потерпілий повідомив, що близько 21:00 у водія автомобіля "Хюндай Санта Фе", пасажиром якого він був, виник конфлікт з водієм автомобіля "Тойота Камрі", під час якого той здійснив постріл з невідомої зброї, влучивши йому в обличчя", - йдеться в повідомленні.

До розкриття злочину були задіяні екіпажі сектору реагування патрульної поліції, оперативники кримінальної поліції, а також співробітники інших підрозділів відділення поліції №1 Золочівського районного відділу поліції.

Правоохоронці встановили що до скоєння злочину причетний 44-річний житель міста Броди. Тієї ж доби правоохоронці затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.