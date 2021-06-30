В Україні за добу від COVID-19 померли 40 осіб, зафіксовано 633 нові випадки зараження, 2294 людини одужали
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 29 червня 2021 року в Україні зафіксовано 633 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 31, медпрацівників – 19).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 360 осіб;
летальних випадків – 40;
одужало – 2294 особи.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 22 511 осіб,
методом ІФА – 9581 особа,
експрес-тестами – 13 702 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 235 096 осіб;
одужало – 2 166 668 осіб;
летальних випадків – 52 340;
проведено ПЛР-тестувань – 10 840 333.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (225), Донецькій (48), Харківській (34), Луганській (32) та Львівській (30) областях", - розповіли в МОЗ.