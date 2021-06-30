В Україні за добу від COVID-19 померли 40 осіб, зафіксовано 633 нові випадки зараження, 2294 людини одужали

В Україні зафіксовано 633 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 30 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 29 червня 2021 року в Україні зафіксовано 633 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 31, медпрацівників – 19).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 360 осіб;

летальних випадків – 40;

одужало – 2294 особи.

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За добу протестовано:

методом ПЛР – 22 511 осіб,

методом ІФА – 9581 особа,

експрес-тестами – 13 702 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 235 096 осіб;

одужало – 2 166 668 осіб;

летальних випадків – 52 340;

проведено ПЛР-тестувань – 10 840 333.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (225), Донецькій (48), Харківській (34), Луганській (32) та Львівській (30) областях", - розповіли в МОЗ.











