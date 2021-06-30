"Путін - х#йло!" - українські фанати співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Швеція на стадіоні в Глазго. ВIДЕО

Під час матчу 1/8 фіналу Євро-2020 між збірними України та Швеції українські фани заспівали легендарну пісню про президента Росії Володимира Путіна "Путін - х#йло".

Цей факт викликав обурення в російській пресі, а російські політики радять росіянам "абстрагуватися" від цього факту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ru.

"Українські фанати на матчі зі Швецією знову заспівали образливу пісню про Путіна. Нагадаємо, під час матчу групового етапу між Україною та Північною Македонією українці також дозволили собі образливі кричалки на адресу російського президента", - пише видання.

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Депутат Держдуми Микола Валуєв закликав не шукати політичного підтексту.

"Реакція буде, безумовно. Це їх не прикрашає, в той час, коли ми вболіваємо за українську збірну. І порівняння тут не на користь українських уболівальників. Хоча, можливо, це не варто прив'язувати до конкретної країни. Не варто шукати тут політичний підтекст, треба від цього абстрагуватися", - зазначив він.