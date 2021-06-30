Україна реалізує спільно з ООН 10 проєктів на 125 млн доларів, - Шмигаль
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
За словами Шмигаля, на сьогодні в Україні успішно реалізуються 10 проєктів загальною кошторисною вартістю понад 125 млн доларів.
"Послідовна політична підтримка ООН та надання технічної, експертної та фінансової допомоги відіграють важливу роль у реалізації реформ та забезпеченні стабільності в Україні", - зазначив він.
На засіданні обговорили основні результати виконання Рамкової програми та заплановані заходи для забезпечення досягнення спільних поставлених цілей партнерства. Прем’єр-міністр відзначив важливість співпраці з організаціями системи ООН у здійсненні таких ключових реформ, як боротьба з корупцією, судова реформа, децентралізація, реформи у сфері охорони здоров’я, соціального захисту та освіти.
У засіданні взяли участь координатор системи ООН в Україні Оснат Лубрані, представники організацій системи ООН та Кабміну.