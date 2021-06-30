Україна реалізує спільно з ООН 10 проєктів на 125 млн доларів, - Шмигаль

У вівторок, 29 вересня, за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля відбулося засідання Керівного комітету високого рівня із впровадження Рамкової програми партнерства між Урядом України та ООН на 2018-2022 роки. Нині реалізуються проєкти на 125 млн доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

За словами Шмигаля, на сьогодні в Україні успішно реалізуються 10 проєктів загальною кошторисною вартістю понад 125 млн доларів.

"Послідовна політична підтримка ООН та надання технічної, експертної та фінансової допомоги відіграють важливу роль у реалізації реформ та забезпеченні стабільності в Україні", - зазначив він.

На засіданні обговорили основні результати виконання Рамкової програми та заплановані заходи для забезпечення досягнення спільних поставлених цілей партнерства. Прем’єр-міністр відзначив важливість співпраці з організаціями системи ООН у здійсненні таких ключових реформ, як боротьба з корупцією, судова реформа, децентралізація, реформи у сфері охорони здоров’я, соціального захисту та освіти.

У засіданні взяли участь координатор системи ООН в Україні Оснат Лубрані, представники організацій системи ООН та Кабміну.

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