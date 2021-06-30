Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 182,5 млн, жертв - понад 3,9 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 30 червня в світі зареєстрували 374 356 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19. Померли за добу - 7 657 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 182 593 082 випадки інфікування, з них 374 356 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 953 998 осіб, з них 7 657 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 167,2 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Росія.

Україна - на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна посідає 82-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 15, за кількістю летальних випадків - 69-ту і 13-ту позицію відповідно.