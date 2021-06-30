Рада сьогодні розгляне законопроєкти про ДБР, платіжні послуги, біопальне і приєднання до газотранспортної системи

Сьогодні Верховна рада України збирається на засідання. Нардепи розглянуть законопроєкти про платіжні послуги, приєднання до газотранспортної системи, правові основи діяльності Державного бюро розслідувань.