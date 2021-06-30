У дружини грошей немає, а мені заборонено, - "слуга народу" Гетманцев розповів, чи скористається він податковою амністією

Нардеп "Слуги народу" і глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, чи скористається податковою амністією. Крім цього, пояснив, чого очікувати від закону.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал", про це він повідомив в ефірі програми "Перші особи".

"Я не можу скористатися податковою амністією, мені заборонено прямо законом, як чиновнику. Дружині моїй не заборонено, але в неї нема грошей, які б вона легалізувала", – сказав Данило Гетманцев.

У відповідь на запитання про те, чи можна через амністію легалізувати все, що записано, наприклад, на дружину, Гетманцев відповів, що не радив би цього робити.

"Теоретично, так, але я не радив би це робити. Автоматично у цьому випадку вмикатиметься відповідальність за порушення антикорупційного законодавства, бо чиновник повинен був задекларувати не тільки свої статки, а й статки своїх родичів", – додав він.

Податкова амністія звільняє тільки від відповідальності за ухилення від оподаткування, а від відповідальності за корупційні правопорушення – ні. Проте далекі родичі чиновника, які не мають з ним спільного побуту й не ведуть спільного господарства, можуть без будь-яких обмежень скористатися податковою амністією.

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"Ми хочемо, щоб все було прозоро, хочемо дати можливість всім почати з чистого аркуша своє фінансове життя, і на це спрямована податкова амністія", – сказав нардеп.

Нагадаємо, Верховна Рада 15 червня ухвалила за ініціативою президента закон про податкову амністію з поправками до Податкового, Кримінального та інших кодексів, який запроваджує можливість задекларувати свої активи для фізосіб із 1 вересня 2021 року. Документи передбачають проведення одноразового добровільного декларування активів фізосіб з 1 вересня 2021 року і до 1 вересня 2022 року. При цьому декларантами не можуть бути особи, які в будь-який період з 1 січня 2010 року виконують або виконували в Україні публічні функції (у редакції до першого читання пропонувалося вказати 2005 рік).