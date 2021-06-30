"Слава Україні, Героям слава!": Посол Швеції Тіберг привітав українську збірну з виходом до 1/4 фіналу Євро-2020

Посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг привітав українську збірну з перемогою над збірною Швеції і виходом в 1/4 фіналу Євро-2020.