"Слава Україні, Героям слава!": Посол Швеції Тіберг привітав українську збірну з виходом до 1/4 фіналу Євро-2020
11 95763
Посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг привітав українську збірну з перемогою над збірною Швеції і виходом в 1/4 фіналу Євро-2020.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол повідомив у твітері .
"Слава Україні, Героям слава!" - йдеться в повідомленні.
Варто відзначити, що перед початком матчу Тіберг у твітері заявив, що переможуть "жовто-блакитні". Прапори Швеції і України - жовто-блакитні.