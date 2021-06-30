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"Слава Україні, Героям слава!": Посол Швеції Тіберг привітав українську збірну з виходом до 1/4 фіналу Євро-2020

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"Слава Україні, Героям слава!": Посол Швеції Тіберг привітав українську збірну з виходом до 1/4 фіналу Євро-2020
Посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг привітав українську збірну з перемогою над збірною Швеції і виходом в 1/4 фіналу Євро-2020.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол повідомив у  твітері .

"Слава Україні, Героям слава!" - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що перед початком матчу Тіберг у твітері заявив, що переможуть "жовто-блакитні". Прапори Швеції і України - жовто-блакитні.

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Топ коментарі

  • Anatoliy Pavlovych
    Дякуємо, пане посол! Ваші слова - це слова справжнього лицаря!.
  • Paulo Kit
    Слава нації !
  • Александр Романов 0166afe8
    у него еще рашасми нацистких корней не нашли??!!)))
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