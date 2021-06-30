Від початку літа на водоймах України загинули 196 осіб, зокрема 35 дітей, - ДСНС

Від початку 2021 року на водоймах України потонули 528 осіб, з них 54 дитини. При цьому врятовано 245 осіб, зокрема 42 дитини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними рятувальників, від початку червня на водоймах країни загинуло 196 осіб, з них 35 дітей.

"Хоча цей показник і не перевищує минулорічну червневу статистику, проте цифри все-одно лякають… Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що загалом від початку року на водоймах країни вже потонули 528 осіб, з яких 54 дитини. При цьому врятовано 245 людей, серед яких 42 дитини.

Для зменшення смертності на водних об'єктах фахівці ДСНС патрулюють місця відпочинку біля води та проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу з громадянами щодо дотримання правил безпечної поведінки під час відпочинку, наголошують у ДСНС.

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