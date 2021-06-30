Від початку літа на водоймах України загинули 196 осіб, зокрема 35 дітей, - ДСНС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
За даними рятувальників, від початку червня на водоймах країни загинуло 196 осіб, з них 35 дітей.
"Хоча цей показник і не перевищує минулорічну червневу статистику, проте цифри все-одно лякають… Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що загалом від початку року на водоймах країни вже потонули 528 осіб, з яких 54 дитини. При цьому врятовано 245 людей, серед яких 42 дитини.
Для зменшення смертності на водних об'єктах фахівці ДСНС патрулюють місця відпочинку біля води та проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу з громадянами щодо дотримання правил безпечної поведінки під час відпочинку, наголошують у ДСНС.