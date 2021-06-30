"Слуга народу" сьогодні обговорить законопроєкт про деолігархізацію, - Гетманцев

Сьогодні фракція "Слуга народу" обговорить законопроект про деолігархізацію.

Про це розповів журналістам перед початком засідання Верховної Ради нардеп "СН" Данило Гетманцев, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, фракція проведе голосування з цього питання, однак збиратися на окреме засідання для цього не буде.

Гетманцев передбачає, що "Слуга народу" підтримає цей законопроєкт.

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"Особисто я його підтримую. Я вважаю, що його в будь-якому разі потрібно приймати. Це дуже важливий і необхідний для держави документ", - підкреслив нардеп.

Він нагадав, що в сесійну залу документ буде винесено в четвер на позачерговому засіданні.