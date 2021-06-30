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"Слуга народу" Арахамія пояснив своє висловлювання про Хмару і Шишкіна: "Потрібно розуміти, де ти перебуваєш і що робиш"

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"Слуга народу" Арахамія пояснив своє висловлювання про Хмару і Шишкіна: "Потрібно розуміти, де ти перебуваєш і що робиш"
Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія перед початком засідання Верховної Ради прокоментував журналістам своє висловлювання на адресу співавторів Конституції України Степана Хмари і Віктора Шишкіна.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Якби я знав, що це два шановані джентльмени, я б особисто до них підійшов і сказав, що потрібно розуміти, де ти прямо зараз перебуваєш і що ти робиш, і який це має вигляд, наприклад, на телебаченні країни-агресора, коли ти свого президента на урочистому заході, куди тебе запросили, називаєш убивцею. Мені здається, це просто некоректно", - зазначив Арахамія.

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Він порадив журналістам запитати Хмару і Шишкіна "як вони до цього дійшли".

"А з приводу того, що я їх не впізнав, то давайте проведемо тест, хто з вас зі спини може впізнати, якщо поставити десять осіб, і тоді подивимося", - додав нардеп.

Нагадаємо, Хмара і Шишкін прийшли до Верховної Ради на урочисте засідання з нагоди Дня Конституції у футболках з написом "Зе! Убивця Конституції". "Слуга народу" Арахамія тоді поцікавився в чаті у колег по фракції: "Что это за два деда мопеда? Стоят в зале".

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Привет
    А ты чмо и знать их не хотело...потому что ты скот и ногтя их не стоишь...
  • Shu Shu
    Этот пучеглазый абхазский ЗеДегенерат такой самокритичный? Может Арахамии пора на родину, в абхазские *****?
  • Rhodesian
    Идиот Арахия, - вместо того, чтобы утересться обосравшись, - продолжает размазывать свое дерьмо... О-о Сказочный олигофрен, - зебилы понавыбирали...
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