У США пропонують заборонити продаж авіаквитків у Білорусь

Міністерство транспорту США пропонує заборонити продаж пасажирських квитків на польоти в Білорусь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міністерства.

"Міністерство транспорту США видало наказ, в якому пропонується заборонити продаж пасажирських квитків, включаючи авіаперевезення на інтерлайн-основі (наприклад, квитки, заброньовані через одну авіакомпанію, які містять рейси, що виконуються декількома авіакомпаніями) між США і Білоруссю", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наказ грунтується на рішенні Державного департаменту, що в світлі вимушеної посадки Ryanair 4978 обмеження перевезень між Сполученими Штатами і Білоруссю відповідає інтересам зовнішньої політики США.

У міністерстві зазначили, що заборона надасть уряду можливість робити винятки в кожному конкретному випадку для будь-яких перевезень, які вважаються відповідними національним інтересам Сполучених Штатів, зокрема з гуманітарних міркувань або міркувань національної безпеки.

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Як повідомлялося, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.