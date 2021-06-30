Чехія заборонила своїм громадянам поїздки до РФ через спалах коронавірусу
Про це сказано в наказі відомства, пише Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Novinky.
Заборона буде діяти місяць, з 1 по 31 липня. Правило зачепить всіх громадян Чехії й іноземців, які постійно проживають в країні, крім росіян, які тимчасово перебувають в країні.
Також виняток зроблять для невідкладних поїздок, про які потрібно попередньо повідомити влади.
Заборона спрямована на запобігання подальших випадків завезення мутацій коронавірусу в Чехію і їх поширення в країні.
У міністерстві зазначили, що в Росії в червні зафіксовано значне зростання хворих на COVID-19, преважно через поширення індійського штаму "Дельта".
Крім Росії, в список країн з високим ризиком зараження COVID-19 виявилися Парагвай, Намібія і Туніс. Раніше туди внесли Індію, країни Південної Америки і Африки.
Ті, хто приїжджає до Чехії з цих держав, мають здати ПЛР-тест перед поїздкою і ще два по приїзді, і піти на двотижневу самоізоляцію.