У Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій та Луганській областях оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки, - ДСНС

У Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій та Луганській областях України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"За інформацією Укргідрометцентру, 30 червня у Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Луганській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають громадян бути свідомими, і суворо дотримуватися правил безпечної життєдіяльності в цей період. Зокрема, йдеться про відповідальну поведінку під час перебування в природних екосистемах, а також - відпочинку в лісових масивах і на відкритих територіях. Адже, за статистикою, основною причиною виникнення пожеж в екосистемах є людська діяльність.

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