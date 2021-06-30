Глава ДВК у Дарницькому районі постане перед судом за фальсифікацію виборчої документації. Жінці загрожує термін від 7 до 10 років, - прокуратура

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно голови однієї з дільничних виборчих комісій у Дарницькому районі міста Києва за фактом підробки та використання підробленої виборчої документації (ч. 4 ст. 158-3 КК України).

Події мали місце 25 жовтня 2020 року під час проведення місцевих виборів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, голова однієї із виборчих комісій у Дарницькому районі підробила та подала до територіальної виборчої комісії уточнений протокол підрахунку голосів, до якого внесла недостовірні відомості про отримання однією з політичних партій на 40 голосів більше, ніж фактично було віддано виборцями під час голосування на дільниці та встановлено результатами проведеного підрахунку голосів.

Злочинні дії були виявлені під час прийняття територіальною виборчою комісією уточненого протоколу дільничної виборчої комісії. За вчинене обвинуваченій загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк 5 років.

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