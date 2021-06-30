Ухвалення закону про олігархів - це політичне маркування, хто, з ким і коли, - "слуга народу" Арахамія
Про це він розповів журналістам перед початком засідання Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Це законопроєкт про олігархів і пов'язаний з ним законопроєкт №5600 про податки", - пояснив Арахамія.
Нардеп вважає, що на сьогодні олігархи мають можливість впливати на народних депутатів.
"Усі люди є вільні. У нас немає рабства. Але зрозуміло, що олігархи можуть впливати на парламент, і це, до речі, визнають ветерани цього парламенту, але в цьому скликанні це найменший вплив", - заявив лідер фракції "СН".
За словами політика, немає сенсу збирати засідання фракції для обговорення законопроєкту про олігархів, тому що в ЗМІ він повністю освітлений.
"Прийняття цих двох законів у першому читанні - це політичний крок, і політичне маркування, хто, з ким і коли", - додав Арахамія.