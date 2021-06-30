Через пандемію туризм може втратити понад 4 трлн доларів США, - ООН

У 2020 році міжнародний туризм і тісно пов'язані з ним галузі зазнали збитків у розмірі 2,4 трлн доларів США. Аналогічну цифру очікують і в цьому році.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє UN News.

За інформацією авторів доповіді, представленої спільно із Всесвітньою туристичною організацією ООН (ЮНВТО), у період з січня до грудня 2020 року кількість іноземних туристів у світі скоротилася приблизно на один мільярд осіб, або на 73%. У першому кварталі 2021 року отримані дані вказують на зниження цього показника на 88%.

Експерти вважають, що відновлення туристичного сектора значно залежатиме від ступеня доступності вакцин проти COVID-19.

"Світу необхідні глобальні спільні зусилля щодо вакцинації", – заявила виконувачка обов'язків Генерального секретаря Конференції ООН з торгівлі й розвитку (ЮНКТАД) Ізабель Дюрант.

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Очікується, що туристичний сектор економіки буде відновлюватися найшвидше у таких країнах, як Франція, Німеччина, Швейцарія, Велика Британія й США. На думку експертів, навіть у розвинених країнах повного відродження іноземного туризму не слід очікувати раніше 2023 року.

Державне агентство розвитку туризму закликає українських готельєрів активніше вакцинуватися проти COVID-19, адже це впливає на імідж України в туристичному світі.