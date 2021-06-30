Рада схвалила необхідний для співпраці з МВФ закон про корпоративне управління у банках

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт щодо вдосконалення корпоративного управління в банках.

Пр це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, народні депутати проголосували за проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках і інших питань функціонування банківської системи.

За таке рішення - 279 парламентаріїв.

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Перед голосуванням народний депутат "Батьківщини" Михайло Цимбалюк заявив, що в законопроєкті є дві ризиковані норми.

За його словами, перша - законопроєктом пропонується виділяти кошти з Держбюджету колишнім працівникам НБУ на послуги адвокатів, а друга - норма щодо збільшення кількості членів правління НБУ до 7 осіб.

"Сьогодні їх 6, і вони справляються", - зазначив нардеп.

Разом з тим, закон посилює відповідальність ради і правління банку за прийняті рішення. Встановлюються додаткові вимоги до членів ради і правління банку.

Підвищуються вимоги до організації системи внутрішнього контролю, зокрема управління ризиками. Передбачена нова структура капіталу банку і встановлюються вимоги до достатності ліквідності.

Закон також розширює повноваження НБУ в області нагляду через здійснення ризик-орієнтованого нагляду, забезпечення оперативного реагування на погіршення стану платоспроможності та ліквідності банку.

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Раніше глава НБУ Кирило Шевченко пояснював, що цей законопроєкт є структурним маяком для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.