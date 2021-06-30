У Києві різко зросла кількість хворих на COVID-19: за добу виявлено 225 нових випадків, померла одна людина. КАРТА

За минулу добу в Києві виявили 225 нових випадків COVID-1, зафіксований один летальний випадок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook.

"За добу в Києві виявили 225 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Помер один чоловік. Всього за період пандемії в місті 5 191 летальний випадок від вірусу. На сьогоднішній день зафіксовано підтверджених 213 788 випадків захворювання на COVID-19", - повідомив Кличко.

Так, захворіли 127 жінок віком від 19 до 84 років, 85 чоловіків віком від 19 до 84 років. А також 4 дівчинки від 1 до 17 років та 9 хлопчиків від 4 до 17 років.

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До лікарень столиці госпіталізували 23 хворих на коронавірус. А також 29 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали за минулу добу 202 людини. Всього коронавірус подолали 204 623 жителі столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 55, в Оболонському - 48 і в Солом'янському районі - 33 випадки", - зазначив Кличко.