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ВР підтримала законопроєкт щодо приєднання до газотранспортної або газорозподільчої системи

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ВР підтримала законопроєкт щодо приєднання до газотранспортної або газорозподільчої системи
Верховна Рада проголосувала законопроєкт щодо приєднання до газотранспортної або газорозподільчої системи.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, народні депутати підтримали Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів з окремих питань приєднання до газотранспортної або газорозподільчої системи.

За таке рішення - 261 парламентарій.

Перед голосуванням народний депутат "Батьківщини" Олексій Кучеренко розкритикував законопроєкт і заявив, що цей документ не представляє інтереси споживачів.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • жовтоблакитний
    охренительная новость, из серии лишь бы перднуть. что за законопроект, в чем его суть? хз.
  • Alex Firman
    Дуже актуальний на часі законопроект
    ВР поддержала законопроект относительно присоединения к газотранспортной или газораспределительной системе - Цензор.НЕТ 762

  • жовтоблакитний
    то, что от транспортировки и распределения зависит цена газа со всеми вытекающими, я и без таких "умников", как ты, знаю. суть законопроекта в чем?
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