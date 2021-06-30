ВР підтримала законопроєкт щодо приєднання до газотранспортної або газорозподільчої системи
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Верховна Рада проголосувала законопроєкт щодо приєднання до газотранспортної або газорозподільчої системи.
Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
Зокрема, народні депутати підтримали Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів з окремих питань приєднання до газотранспортної або газорозподільчої системи.
За таке рішення - 261 парламентарій.
Перед голосуванням народний депутат "Батьківщини" Олексій Кучеренко розкритикував законопроєкт і заявив, що цей документ не представляє інтереси споживачів.