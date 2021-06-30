Рада змінила процедуру ліквідації банків
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Зокрема, 256 голосами народні депутати підтримали Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів виведення банків з ринку і задоволення вимог кредиторів цих банків.
Закон удосконалює деякі питання відшкодування збитків особами, пов'язаними з банком. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб зможе укладати договір про добровільне відшкодування такого збитку або мирову угоду. Завдяки закону ФГВФО буде дієвим в питанні повернення активів банків-банкрутів.
Прописаний механізм повернення коштів колишнім кредиторам банку після його ліквідації. Уточнюються деякі процедурні аспекти виведення неплатоспроможного банку з ринку, ліквідації банків, повноваження ФГВФО, його органів, механізм правового захисту працівників членів адміністративної ради фонду.