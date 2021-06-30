У РФ зафіксовано новий рекорд з добової смертності від COVID-19: померли 669 осіб

Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію в Росії становить 21 042 випадки, померли 669 осіб - це максимум за час пандемії, випливає з даних оперативного штабу, оприлюднених у середу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.

Найбільшу кількість смертей зафіксовано в Москві і Санкт-Петербурзі: 117 і 111 відповідно.

За минулу добу після перенесеного коронавірусу одужали 16 356 осіб.

У Москві заразилися ще 5 823 людини, вилікувалися 5 574 пацієнти.

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Найбільший приріст хворих слідом за Москвою відзначений в Московській області (2 583 випадки), в Санкт-Петербурзі (1 503).

Ще 358 нових випадків COVID-19 за добу зафіксовано в Нижегородській області, 324 - в Брянській області, 321 - в Бурятії, 289 - у Воронезькій області, 272 - в Свердловській області, 261 - в Забайкальському краї, 249 - в Красноярському краї, 248 - в Смоленській області, 243 - в Пермському краї, 238 - в Хабаровському краї, 236 - в Омській області, 225 - в Іркутській області, 224 - в Ростовській області, 218 - в Комі, по 212 - в Архангельській і Оренбурзькій областях.

Крім того, 208 осіб захворіли у Володимирській області, 200 - в Тверській області, 184 - в Краснодарському краї, 182 - в Калінінградській області, 179 - в Челябінській області, 178 - в Ленінградській області, 177 - в Алтайському краї, 175 - в Мурманської області, по 173 - в Карелії, Новосибірській області, 171 - в Самарській області, 160 - в Приморському краї, 159 - в Кемеровській області, 158 - в Тульській області, 157 - у Волгоградській області, 156 - в Башкирії, 150 - в Тюменській області. В інших регіонах Росії добовий приріст не перевищує 150.

Також повідомляється, що в окупованому РФ Криму захворіли 294 людини.

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Всього в Росії з 2 березня 2020 року, коли був виявлений перший хворий, зареєстровано 5 млн 514 тис. 599 випадків коронавірусної інфекції, 135 214 померлих і 5 млн 393 людини виписані.