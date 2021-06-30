Херсонщині загрожує нова хвиля COVID-19 через зростання потоку людей з окупованого Криму, - керівник обласного центру МОЗ Ромаскевич

Кількість випадків COVID-19 в окупованому Криму зростає, як і потік людей, які перетинають пункти пропуску в Україну з окупованого півострова.

Про це у Facebook повідомив керівник Херсонського обласного лабораторного центру МОЗ Юрій Ромаскевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Показники захворюваності на території АР Крим за останні три тижні мають жахливу динаміку, яка ускладнюється як новим штамом (так званий індійський, або Дельта), так і явним "втручанням" у статистику керівництва тимчасово окупованих територій", - зазначив Ромаскевич.

За його словами, за останні два тижні постійно зростає потік осіб, що перетинають пункти пропуску "Чонгар" і "Каланчак", нині це вже понад 4 тисячі осіб на добу.

"З вищевикладеного стає зрозуміло - що "дельта"-штаму COVID-19 на території Херсонської області просто не може не бути! І хоча лабораторно на нашій базі ми не можемо чітко його виділити із загальної сукупності, побічно ми маємо дані від клініцистів про більш важкий перебіг цього захворювання у пацієнтів. У цих умовах маю сміливість стверджувати, що ми перебуваємо на початку нової хвилі COVID-19 як у Херсонській області, так і в Україні. На жаль, ця хвиля йтиме не так, як дві попередні, - із Заходу на Схід, цього разу епіцентрами стануть Херсонська, Донецька, Луганська та Харківська області", - додав Ромаскевич.

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