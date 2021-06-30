Зірвалася лебідка: на шахті в Донецькій області загинув 37-річний гірник
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.
"За процесуального керівництва Покровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель особи (ч. 2 ст. 272 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 червня 2021 року близько 16:00 на державному підприємстві "Добропіллявугілля - видуботок" шахта "Алмазна" під час виконання підземних робіт з переміщення кінцевої станції конвеєру з місця зірвалась лебідка та вдарила по голові 37-річного гірника.
"Від зазнаної відкритої черепно-мозкової травми чоловік помер на місці", - йдеться в повідомленні.
Проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії для встановлення всіх обставин та свідків події.