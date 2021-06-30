Гончаренко про законопроєкт президента: Це не деолігархізація, а монархізація України. Зеленський хоче собі більше повноважень

Народний депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко вважає законопроєкт авторства Володимира Зеленського про деолігархізацію небезпечним.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістам в Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це закон не про деолігархізацію, а про монархізацію України. Тому що Зеленський хоче собі набрати ще повноважень, які йому не надані Конституцією, і хоче одноосібно призначати так званих олігархів у країні. Для чого? Мені здається, це очевидно - тут є колосальний корупційний ризик, тому що завтра до нього підуть з валізами грошей домовлятися, що ти не олігарх. Крім того, є колосальний ризик узурпації влади, а також впливу на медіа", - підкреслив Гончаренко.

Народний депутат згоден з тим, що необхідно боротися з впливом великого бізнесу на владу, бо це на сьогодні є реальною проблемою.

"Але це можна і потрібно робити за допомогою тих інструментів, які зараз існують. Це Антимонопольний комітет, правоохоронні органи. Що сьогодні Зеленському заважає боротися з корупцією в ВР, - підкреслив він.

Гончаренко впевнений, що в тому вигляді, в якому подано законопроєкт про деолігархізацію, його виносити на голосування не можна.

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