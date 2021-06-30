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Україна зробить все можливе для залучення США до переговорного процесу щодо Донбасу, - Єрмак

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Україна зробить все можливе для залучення США до переговорного процесу щодо Донбасу, - Єрмак
Україна має намір зробити все можливе для залучення США до переговорів з мирного врегулювання на Донбасі. Київ сподівається, що це дасть результат.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

На його думку, нинішній нормандський формат вимагає трансформації і розширення.

"Ми впевнені, що сьогодні з'явився реальний шанс до залучення Сполучених Штатів до переговорного процесу. І це може дати свій результат. І Україна зробить для цього все можливе", - зазначив Єрмак.

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Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • AbOriginal_UA
    И тут завхоза понесло....
    Расскажи лучше, как обстоят дела на офисе со скрепками, туалетной бумагой и памперсами для лучезарного?
  • HartmannEri
    По его мнению, нынешний нормандский формат требует трансформации и расширения.

    А мне интересно почем завхоз покупает ручки, карандаши и туалетную бумагу для ОПы. А вот его мнение по внешне и внутренне политическим вопросам нахрен не интересует
  • Myroslav Hrabovsky
    Агент Козирь в роботі.
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