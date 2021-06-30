Україна зробить все можливе для залучення США до переговорного процесу щодо Донбасу, - Єрмак

Україна має намір зробити все можливе для залучення США до переговорів з мирного врегулювання на Донбасі. Київ сподівається, що це дасть результат.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

На його думку, нинішній нормандський формат вимагає трансформації і розширення.

"Ми впевнені, що сьогодні з'явився реальний шанс до залучення Сполучених Штатів до переговорного процесу. І це може дати свій результат. І Україна зробить для цього все можливе", - зазначив Єрмак.

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