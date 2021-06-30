"Українці і росіяни - це взагалі один народ ... Ми - єдине ціле", - президент держави-агресора Путін (оновлено)

Путін назвав українців і росіян "одним народом", а керівництво України - "недружнім".

Про це він заявив, відповідаючи на запитання росіян під час "Прямої лінії", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс".

Таким чином Путін відповів на запитання про те, чому влада РФ не внесли Україну до переліку недружніх держав.

"Я вважаю, що українці і росіяни - це взагалі один народ ... Я не вважаю, що український народ є недружнім. Ми єдине ціле, а сьогоднішнє керівництво України до нас вочевидь недружнє", - зазначив Путін.

На думку Путіна, Зеленський "віддав країну під повне зовнішнє управління Вашингтона і частково Берліна".

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