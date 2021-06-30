Навіщо зустрічатися із Зеленським, якщо він "віддав свою країну під повне зовнішнє управління?" - Путін

Президент Володимир Путін вважає, що президент Володимир Зеленський передав Україні "під повне зовнішнє управління".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс", про це він сказав це на "прямій лінії" 30 червня, коли його запитали, чи буде він зустрічатися з Зеленським.

Путін у відповідь запитав, навіщо зустрічатися з українським президентом, якщо він "віддав свою країну під повне зовнішнє управління", і "ключові питання життєдіяльності України вирішуються не в Києві, а у Вашингтоні", а іноді в Берліні і Парижі.

Він також зазначив "ворожий настрій українського керівництва" до Росії і "дискримінацію" в цій країні росіян, яку порівняв з "застосуванням зброї масового ураження".

Разом з тим, Путін не виступає категорично проти переговорів із Зеленським, "якщо буде заздалегідь зрозуміло, про що розмовляти".

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На питання, чому тоді Україна не увійшла до списку ворожих Росії держав, президент РФ відповів, що не вважає, що український народ ставиться до Росії вороже.

В середині квітня Зеленський запропонував Путіну зустрітися "в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна", потім він назвав Ватикан оптимальним місцем таких переговорів. Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-який час в Москві для обговорення двосторонніх відносин. Відтоді в Кремлі відзначали, що зрушень у підготовці цієї зустрічі не було.