Медведчук є українським націоналістом, - Путін

Президент Росії Володимир Путін засудив українську владу через арешт нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука. Він його вважає "українським націоналістом".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він заявив під час прямої лінії.

За його словами, Медведчука "закрили напередодні виборчої кампанії вдома, одягли браслет".

"Ось, Віктора Медведчука, який, на мій погляд, є українським націоналістом, замкнули напередодні виборчої кампанії вдома. Ухвалюються рішення абсолютно незаконні і неконституційні", - заявив він.

Путін заявив, що всередині України не дозволяють "вибудувати і зміцнити свою країну, в тому числі шляхом будівництва нормальних відносин з Росією".

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