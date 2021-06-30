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Медведчук є українським націоналістом, - Путін

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Медведчук є українським націоналістом, - Путін
Президент Росії Володимир Путін засудив українську владу через арешт нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука. Він його вважає "українським націоналістом".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він заявив під час прямої лінії.

За його словами, Медведчука "закрили напередодні виборчої кампанії вдома, одягли браслет".

"Ось, Віктора Медведчука, який, на мій погляд, є українським націоналістом, замкнули напередодні виборчої кампанії вдома. Ухвалюються рішення абсолютно незаконні і неконституційні", - заявив він.

Путін заявив, що всередині України не дозволяють "вибудувати і зміцнити свою країну, в тому числі шляхом будівництва нормальних відносин з Росією".

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Не один из 73%
    Это всё равно что сказать что Зеленский является патриотом
  • Шрек Баблокат
    ага.. а Гитлер являлся миротворцем..
    Путин дебил конченный!
  • Garry Grant
    О,как. У шизофреников своя правда.
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