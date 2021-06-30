МВФ призначив Степаняна постпредом в Україні

Провідний економіст МВФ в ОАЕ Ваграм Степанян змінив Йоста Люнгмана на посаді постійного представника Міжнародного валютного фонду в Україні, повідомило постійне представництво Фонду в Україні в середу.

"Міжнародний валютний фонд призначив Ваграма Степаняна своїм постійним представником в Україні. На цій посаді він змінив Йоста Люнгмана", - йдеться в повідомленні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням, Степанян приступив до роботи 28 червня.

Як сказала пресслужба постійного представництва Фонду в Україні, Люнгман повертається в штаб-квартиру МВФ після чотирьох років на посаді постпреда МВФ в Україні.

"Зміна постійних представників є усталеною практикою ротації персоналу МВФ. Пан Степанян, громадянин Вірменії, працює в МВФ з 2008 року", - зазначено в повідомленні.

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Як зазначено, Степанян працював у Фонді в різних країнах, остання його посада - провідний економіст в ОАЕ. Також він працював над грошово-кредитними, фіскальними і структурними реформами в Албанії, Чорногорії, Угорщини, Румунії, Омані та інших країнах. До приходу в МВФ Степанян працював зі Світовим банком.

Нинішній постпред МВФ в Україні має ступені в сфері економіки, ділового адміністрування та фінансів Вірменського державного економічного університету, Американського університету Вірменії та Лондонського університету відповідно.