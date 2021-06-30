Із 1 липня скасовується мораторій на ринок землі в Україні, - Шмигаль

Мораторій на ринок землі в Україні відміняється з завтрашнього дня.

Про це в телеграмі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра стартує одна з найважливіших та найбільш очікуваних реформ за всю історію незалежної України. Українці стануть справжніми господарями своєї землі, адже зможуть не просто нею володіти, але й вільно розпоряджатися. Це те, що закріплено у Конституції, але фактично було неможливим через дію мораторію. Немає жодної успішної країни, де діяв би мораторій на запровадження цивілізованого ринку землі. Відзавтра його не буде і в Україні", - зазначив глава уряду.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру аграрної політики Роману Лещенку підготувати всі нормативні документи, необхідні для запуску ринку землі з 1 липня.

Також читайте: "Слуга народу" Гетманцев про введення ринку землі: 1 липня катастрофи не буде - вулицями сіл не бігатимуть озброєні іноземці та не змушуватимуть селян продавати землю