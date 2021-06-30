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Триває опитування серед депутатів "СН" щодо підтримки законопроєкту про деолігархізацію, - Кравчук

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Триває опитування серед депутатів "СН" щодо підтримки законопроєкту про деолігархізацію, - Кравчук
Фракція "Слуга народу" хотіла б проголосувати законопроєкт про деолігархізацію власними силами.

Про це журналістам у Раді сказала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За її словами, це було б правильно, чесно і показово. За словами нардепа, зараз фракція проводить опитування серед своїх депутатів з підтримки законопроєкту в письмовому вигляді.

"У моїй групі (16 осіб. - Ред.) 100-процентна підтримка. Сподіваюся, також і в інших колег", - розповіла Кравчук.

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Відповідаючи на запитання журналістів, чи просив президент України Володимир Зеленський підтримати цей законопроєкт, вона підкреслила: "Мені здається, президент не повинен просити свою фракцію підтримати законопроєкт, який подав президент України. Це нонсенс, щоб президент про таке просив, особливо, коли мова про такий важливий законопроєкт".

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    А я знаю, який покус вони провернуть.
    Запишуть Беню в меценати, Агмєта в благодійника...а його посіпак в лобістів.
    Олігархом призначать лише Порошенка , бо він зеленському не відстьобує
  • Ksenia VB
    Ойц....невже зелені відмовляться від щомісячних виплат від коломойші ?
    Це ж по кілька тищ долярів на рило.
  • 5 копійок
    Буде такий же пустопорожній закон як і всі закони від Бубачки.
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