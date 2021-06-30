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У пансіонаті на Херсонщині з табельної зброї застрелився поліцейський

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У пансіонаті на Херсонщині з табельної зброї застрелився поліцейський
Сьогодні, 30 червня, в Херсонській області застрелився поліцейський. Трагедія сталася вранці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.ua, про це повідомив заступник керівника пресслужби Нацполіції в Херсонській області Віталій Байдаров.

За його словами, поліцейський наклав на себе руки в курортному селі Стрілкове на Арабатській Стрілці.

"Загиблий 1982 року народження. Він перебував у службовому відрядженні. Жив на території пансіонату. Застрелився з табельної зброї у кімнаті. Вистріл почули працівники пансіонату", - сказав Байдаров.

Що стало причиною суїциду, наразі не відомо.

Поліція проводить розслідування.

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Нагадаємо, у Херсонській області у військовій частині застрелився строковик, 1999 року народження. Солдат був родом із Кропивницького.

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    с табельным оружием... в командировке... в пансионате...просто полицейский...
    столько вопросов...
  • Дід Панас ccec527d
    То же мутным это все показалось. Говорят они самострелами страдают, т.к. пистолетиками мальчики любят играться, но этот 82 года рождения, вроде должен был уже наиграться...
  • Nick Vasyutin
    Судя по фото табельным оружием у наших полицейских является Беретта 92 !?
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