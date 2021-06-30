В результаті стрілянини в Харкові був поранений представник "Нацкорпусу" Мошенський, - джерело

В результаті стрілянини в Харкові був поранений представник "Національного корпусу" А. Мошенський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерело.

Правоохоронці на місці події знайшли чотири гільзи, однак, класифікація зброї ще триває.

Крім того, було встановлено особу потерпілого. Це 31-річний А. Мошенський - активний член місцевого підрозділу "Національного корпусу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що невідомий відкрив стрілянину в Харкові і поранив чоловіка.

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