Путін про інцидент із есмінцем Defender поблизу Криму: Це була провокація британців і американців

Президент РФ Володимир Путін вважає, що інцидент з британським есмінцем у територіальних водах поблизу окупованого Криму був провокацією Великої Британії і США, замовчуючи при цьому про те, що міжнародне співтовариство визнає Крим українським.

Про це Путін заявив під час "Прямої лінії", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

Путіна запитали, чи не стояв світ на порозі Третьої світової війни через інцидент з британським есмінцем в Чорному морі. Президент РФ відповів негативно.

"Ні, звичайно, навіть якби ми потопили британський корабель. Тому що ті країни, які здійснюють такі провокації, знають, що вони не можуть вийти з цієї боротьби переможцями. Ми знаємо, за що ми боремося. Це інша сторона підійшла до наших кордонів, а не ми", - запевняє російський президент, замовчуючи при цьому про те, що міжнародне співтовариство визнає Крим українським.

За його словами, це була провокація - "причому не тільки британців, але і американців".

"Це, звичайно, провокація, абсолютно очевидно. Що хотіли показати? Яких цілей хотіли досягти провокатори? По-перше, вона була комплексною і проводилася не тільки британцями, а й американцями. Тому що британець зайшов в наші води вдень, а ще вранці з одного з натівських аеродромів в Греції злетів американський розвідувальний стратегічний літак", - зазначив Путін.

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За його словами, есмінець переслідував військові цілі і за допомогою американського літака намагався розкрити дії російської армії.

"Дивилися, що і де у нас вмикається, як працює, де що розташоване. Ми це бачили і знали, тому давали таку інформацію, яку вважали за потрібне", - додав Путін.

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Нагадаємо, 23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі. За його словами, заяви росіян про обстріл - дезінформація.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.