Путін заявив, що Захід узявся за "військове освоєння" України: Це турбує і створює для нас проблеми
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це президент РФ заявив під час прямої лінії.
За його словами, його не турбує, що Захід намагається "зачепити Росію".
"Мене турбує більш фундаментальна річ, а саме початок військового освоєння української території. За Конституцією України там не може бути іноземних військових баз. Але можна створити навчальні центри і користуватися іншими формами. Військове освоєння території, яка безпосередньо межує з нами, - це створює для нас суттєві проблеми у сфері безпеки", - відзначив Путін.
Він додав, що це стосується реальних життєвих інтересів Російської Федерації.
Нагадаємо, сьогодні Путін заявив, що не вважає Україну недружньою країною, а також вкорте назвав українців і росіян "одним народом".
Крім того, він зазначив, що не бачить сенсу у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.