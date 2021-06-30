Офіс генпрокурора проситиме продовжити Медведчуку домашній арешт
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили РБК-Україна в Офісі генпрокурора.
Прокурор клопотатиме про продовження термінів розслідування справи і домашнього арешту, що закінчуються 10 липня, повідомили в ОГУ.
Адвокат нардепа, якого підозрюють у держзраді, Богдан Коваль не виключає, що в найближчому майбутньому захист звернеться до українського суду з проханням скасувати підозру, пред'явлену Медведчуку.
Наразі підозрюваний, за словами адвоката, "повністю дотримується всіх умов домашнього арешту".
Як повідомлялося, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.