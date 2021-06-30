Офіс генпрокурора проситиме продовжити Медведчуку домашній арешт

У травні Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід нардепу Віктору Медведчуку, відправивши його під цілодобовий домашній арешт. Офіс генпрокурора буде просити продовжити домашній арешт політика.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили РБК-Україна в Офісі генпрокурора.

Прокурор клопотатиме про продовження термінів розслідування справи і домашнього арешту, що закінчуються 10 липня, повідомили в ОГУ.

Адвокат нардепа, якого підозрюють у держзраді, Богдан Коваль не виключає, що в найближчому майбутньому захист звернеться до українського суду з проханням скасувати підозру, пред'явлену Медведчуку.

Наразі підозрюваний, за словами адвоката, "повністю дотримується всіх умов домашнього арешту".

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Як повідомлялося, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.