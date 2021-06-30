"Дельта"-штам коронавірусу виявили в окупованому Криму

За результатами секвенування в окупованому Криму були виділені не лише традиційні штами коронавірусу, але й "британський" та "індійський" (відомий також як "дельта"-штам).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия".

"Тобто на сьогодні відбувається змішане циркулювання, у зв'язку з цим усі заходи, які реалізуються на території, мають дотримуватися", - розповіла керівниця "Міжрегіонального управління" Росспоживнагляду Наталія Пеньковська.

Крім того, за словами так званого "головного санітарного лікаря" окупованого півострова, COVID-19 "почав молодшати".

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