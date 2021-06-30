Затримано двох киянок, які кілька років знімали і збували порно зі своїми неповнолітніми дочками. ФОТО

Кіберполіцейські викрили двох киянок у розбещенні власних дітей і створенні порнографії за їхньою участю. Від протиправних дій постраждали діти 6 і 9 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

"Від протиправних дій фігуранток постраждали дівчатка віком 6 і 9 років. Зловмисниць затримано, їм загрожує до десяти років ув'язнення", - йдеться в повідомленні.

Кримінальний злочин викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчим управлінням поліції Києва.

Зазначається, що дві не пов'язані між собою мешканки столиці розбещували своїх малолітніх дочок і виготовляли з їхньою участю протиправний контент.

Фото- і відеоматеріали порнографічного характеру вони збували в інтернеті, вартість одного становила до 2 тисяч гривень.

У будинках зловмисниць правоохоронці провели обшуки із залученням судового експерта Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. На комп'ютерній техніці і телефонах зловмисниць виявлено понад 1000 файлів протиправного контенту за участю дітей.



Фото: сайт кіберполіції

Обох жінок затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Постраждалих дітей на час проведення слідчих дій помістили в соціальні центри.

Зловмисницям оголошено про підозру за ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх), ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) (у редакції, що діяла до набуття чинності Законом України від 18.02.2021 № 1256- ІХ щодо імплементації Ланцаротської конвенції), ч. 1 ст. 301-1 (Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, виготовлення, збут і розповсюдження) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним загрожує до десяти років позбавлення волі.

Одній фігурантці обрано запобіжний захід – тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу іншій зловмисниці. Тривають слідчі дії.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.