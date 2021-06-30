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ОП поки не розглядає питання заміни Кравчука в ТКГ через перенесену операцію на серці, - Подоляк

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ОП поки не розглядає питання заміни Кравчука в ТКГ через перенесену операцію на серці, - Подоляк
В Офісі президента поки не розглядають можливість заміни 87-річного глави української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Донбасом Леоніда Кравчука через раніше перенесену ним операцію на серці.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Поки не розглядається (заміна. - Ред.). Треба трохи почекати, щоб подивитися і на стан, і послухати прогнози лікарів", - розповів Подоляк.

Раніше представник ТКГ Олексій Арестович повідомив, що Кравчуку зробили операцію на серці.

Також читайте: Кравчук не прийшов на урочисте засідання ВР з нагоди Дня Конституції за станом здоров'я, - прессекретарка

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Топ коментарі

  • Dmytro Mazepov
    на 87-м году жизни, не приходя в сознание Л.М.Кравчук был снова назначен главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу...
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    это уже не смешно - так быстро скатиться до уровня позднего совка
  • а ес c5e83b5a
    интересно, тут все подумали о том же , что и я?
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