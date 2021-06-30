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Російському актору Кучері, який відвідував окупований Крим, на три роки заборонили в'їзд в Україну

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Російському актору Кучері, який відвідував окупований Крим, на три роки заборонили в'їзд в Україну
Російському акторові Оскару Кучері заборонили в'їзд в Україну терміном на 3 роки через відвідування ним окупованого Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

У пункті пропуску "Жуляни" прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" прийняли рішення про заборону в'їзду в Україну російському актору та телеведучому.

Росіянин 1974 року народження прибув в Україну, маючи посвідку на проживання в нашій країні. Проте прикордонники встановили факти незаконного відвідування ним тимчасово окупованого Криму.

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"Сьогодні іноземець, який незаконно відвідував тимчасово окуповану територію України, залишав Україну рейсом "Київ-Варшава". Після оформлення його на виліт, прикордонники на три роки заборонили порушнику в’їзд на територію нашої держави, згідно з вимогами статті 13 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", - йдеться в повідомленні.

Також Держприкордонслужба України готує лист до підрозділу Державної міграційної служби України з ініціативою анулювати іноземцю-порушнику посвідки, яка дає йому право на тимчасове проживання в Україні.

LIGA.net із посиланням на джерело повідомляє, що йдеться про Оскара Кучеру.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    надо проверить - не снимался ли он в фильмах зеленского?
    а то опять будет неудобно как с киркокровым
  • Лысый коротышка
    Хай терміново дзвонить Баканову!
  • Елена Саховская 1bab7fcd
    За что??? Не Филин дружбан?
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