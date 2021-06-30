Комісія при Мін'юсті відсторонила експертів, які призначили 9,21 млрд грн компенсації жителям від Миколаївського глиноземного заводу

Дисциплінарна палата Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України призупинила дію свідоцтв експертів Київського науково-дослідного інституту, які встановили розмір моральної шкоди членам громадської організації "Стоп шлам" у позові проти Миколаївського глиноземного заводу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це організація заявила 29 червня в своєму Facebook.

У "Стоп шлам" вважають, що рішення було ухвалено за заявою Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ) і "явною попередньою змовою" представників заводу і членів Дисциплінарної палати. Активісти називають це рішення "розправою" і вимагають його скасування.

Згідно з висновками експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, відходи червоного шламу чинять негативний вплив на навколишнє природне середовище, а також життя і здоров'я людини шляхом прояву отруйних (сильнодійних), токсичних та екотоксичних властивостей.

Нагадаємо, Миколаївський глиноземний завод за рішенням суду повинен виплатити членам організації "Стоп шлам" 9,2 млрд грн моральної шкоди. 26 травня 2021 року Заводський районний суд Миколаєва визнав позов правомірним і постановив виплатити членам ГО "Стоп шлам" цю суму.

У той же день Верховний Суд підтвердив законність арешту нерухомого майна Миколаївського глиноземного заводу на 9,2 млрд грн в рамках забезпечення позову ГО "Стоп шлам" і зобов'язав підприємство виплатити найбільшу в історії України суму відшкодування за збитки, завдані екології.

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Рішення суду поки не набуває чинності, оскільки представники МГЗ заявляли, що вони обов'язково будуть оскаржувати це рішення в апеляційному порядку. Розглядати їхню заяву буде Апеляційний суд Миколаївської області.