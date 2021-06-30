Міністр Лещенко оприлюднив список документів, необхідних для продажу землі. ІНФОГРАФІКА

Власник земельної ділянки для її продажу зобов'язаний мати кадастровий номер ділянки, зареєструвати право власності і мати виписку з Держреєстру прав власності в паперовому або електронному вигляді.

Такі необхідні умови для продажу землі навів міністр аграрної політики і продовольства України Роман Лещенко в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він пояснив, що наявність кадастрового номеру можна перевірити на Публічній кадастровій карті України: http://surl.li/ydva. Якщо кадастрового номера немає, зверніться до розробника документації із землеустрою для виготовлення технічної документації щодо встановлення чи відновлення меж ділянки в натурі та зареєструйте ділянку в Державному земельному кадастрі. Під час реєстрації ділянки їй буде присвоєно кадастровий номер.

Міністр уточнив, що наступним кроком для продажу земельної ділянки є реєстрація права власності в Державному реєстрі прав на нерухоме майно. Це здійснюють виконавчі органи сільських, селищних і міських рад, нотаріуси або центри надання адміністративних послуг.

Для реєстрації права власності підготуйте документи: витяг із Державного земельного кадастру; копію й оригінал паспорта та ідентифікаційного номера; підтвердження сплати адміністративного збору; документ про права на ділянку (державний акт на право власності на землю, договори купівлі-продажу, дарування, міни, рішення суду, свідоцтво про право на спадщину). Після реєстрації права власності на землю отримайте паперовий чи електронний витяг із Державного реєстру речових прав.

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"Реєстрація права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та вказаний пакет документів зможе гарантувати вам право користування, володіння розпорядження земельною ділянкою й допоможе уникнути багатьох ризиків", - підсумував Лещенко.





